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Tamirden çıkan otomobil Avrupa Otoyolu’nda küle döndü

17.04.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da tamirden çıkarılan otomobil, otoyolda seyir halindeyken cayır cayır yanarak küle döndü.

Olay, Avrupa Otoyolu üzeri Ergene Velimeşe Mahallesi sınırlarında bulunan Çorlu Gişeler mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Çorlu istikametine seyreden Muhsin Görecek idaresindeki 59 AGC 491 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine çaresiz kalan sürücü aracı yol kenarına park edip, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, araç yangınına müdahale ederek söndürülmesini sağladı.

"MOTORU YENİ YAPTIRMIŞTIM"

Yangın sonucu hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuşan sürücü Muhsin Görecek, "Araç kısa bir süre önce tamirden çıkmıştı. Motoru yeni yaptırmıştım. Yangın ne sebeple çıktı hiç bilmiyorum, cidden yazık oldu, çok üzüldüm" diye konuştu.
Öte yandan, hurdaya dönen araç tekrar tamir yapan ustaya bırakıldı.

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