Tandırda çıkan yangın korkuttu

Yozgat’ın Agahefendi Mahallesi’nde yabancı uyruklu ailenin oturduğu müstakil bir evin tandır bulunan odasında çıkan yangın korkuttu.

Sabah saatlerinde bir evin tandır bulunan kısmında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede yangına müdahale eden Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tandırın bulunduğu alan kullanılamaz hal geldi.

Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu kardeşte komşuların yardımı ile evden dışarı çıkartıldı.

Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.

