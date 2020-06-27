Tanğlay sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bugün ve yarın yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yapılacak olan YKS’nin öğrencilerin lisans eğitimine geçişte önemli bir basamak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay: “Gençlerimiz bütün bir yıl emek ve çaba göstererek önemli bir maratonun finaline geldiler. İnanıyorum ki çalışarak bu sınava hazırlanan tüm öğrenciler emeklerinin karşılığını alacaklar. Sonuç ne olursa olsun, kendinize inandığınız ve güvendiğiniz sürece başaramayacağınız hiçbir engel yoktur. Sınava hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, hedefledikleri bölümlere yerleşmeleri temennisiyle Allah yardımcıları olsun diyorum” dedi.



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