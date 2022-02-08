Tanı konulamayan el bileği ağrıları küçük cerrahi müdahaleyle tedavi ediliyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da uzun süre el bileği ağrısı olup tanı konulamamış hastalar, kamerayla eklemine bakıldıktan sonra kapalı yöntem ve küçük kesiyle yapılan ameliyatla erkenden iyileşiyor.

Tam donanımlı acil kompleksi, tüp bebek, nükleer tıp, organ nakli ve kalp merkezi gibi birçok birimi bünyesinde barındıran ve son sistem teknolojiyle donatılan yaklaşık 1500 yatak kapasiteli Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, akademik ve tecrübeli personel kadrosuyla Doğu Anadolu Bölgesi ile komşu ülkelerin vatandaşlarına sağlık hizmeti sunuyor.

Zaman zaman İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerden de vatandaşların tercih ettiği hastanede, Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde bulunan ve 3 ay önce hizmete sunulan artroskopi cihazıyla uzun süredir el bileği ağrısı olup tanısı konulamayan hastalara müdahale ediliyor.

Hastalar, küçük kesiyle yapılan ameliyatla el bileği ağrılarından kısa sürede kurtuluyor.

- "Hastanemiz, bu ameliyatın yapıldığı sayılı merkezlerden"

Hastanede görevli el cerrahı Dr. Ömer Ayık, AA muhabirine, halk arasında kapalı ve kameralı ameliyat olarak bilinen artroskopi yönteminin, diz ve kalça bölgesinde sıklıkla uygulandığını söyledi.

El bölgesine artroskopi uygulanması için özel teknik ekipman gerektiğini anlatan Ayık, "Artroskopik cerrahi yöntemi son dönmelerde popüler olmaya başladı. El bileği artroskopisinde, hastanın el bileği çekilip içine kamerayla girilerek tedavi uyguluyoruz. Üniversitemiz Türkiye'de bu ameliyatın yapıldığı birkaç sayılı merkezden birisi." dedi.

Ayık, el bilek ameliyatlarının artroskopik yöntemle yapılması için teknik malzeme desteği sağlayan hastane başhekimliği ve Üniversite Rektörlüğüne teşekkür ederek, önceden açık yöntemle uzun süren ve büyük kesiyle yapılan el bilek cerrahisini, yaklaşık 3 aydır artroskopik yöntemle küçük kesiyle kolay ve kısa sürede uyguladıklarını ifade etti.

Aylık ortalama 10 vakaya müdahalede bulunduklarını dile getiren Ayık, şöyle devam etti:

"Bu tekniği öncelikli olarak el bileği ağrılarında uyguluyoruz. Kapalı ameliyat olduğu için hastanın el bileğinin bütün iç sistemini ve eklem yapısını, oradaki yırtık, yıpranma, ödem ve kistlerin anatomisini değerlendirip tedavi uyguluyoruz. Açık ameliyat olmadığından bu sistem hastaya konfor sunuyor ve erken iyileşme süreci oluyor. Ameliyat sonrası ağrı da çok daha az. Çoğu hastayı aynı gün taburcu ediyoruz. Özelikle uzun dönem el bilek ağrısı olup tanı konulamamışlara tanı da koymaktayız."

- Bu yöntem, hastaya da hekime de konfor sağlıyor

Ayık, hasta ve hekime konfor sağlayan bu tedavi yönteminin MR'dan daha etkili tanı aracı olduğuna işaret ederek, el bileği ağrısı olup uzun süredir tanı konulamayan hastaların çok fazla olduğunu aktardı.

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Emre Paksoy da genelde spor yaralanması vakalarına baktıklarını belirterek, "El bileği artroskopisi bölgemizin önemli eksiğiydi, artık bu cerrahiyi yapıyoruz. Bütün eklemler gibi el bileği artroskopisini de yapıyoruz. Kısa zamanda bu teknik imkanı sağladığı için yöneticilerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ameliyatların ortalama 1,5 sat sürdüğüne dikkati çeken Paksoy, teknik donanım ve ekipman olmadan söz konusu ameliyatı yapmanın da mümkün olmadığını söyledi.

Paksoy, teknik ekipmanın ameliyatta hekimlere kolaylık sağladığını hatırlatarak, "Çok büyük kesiyle yapılan ameliyatı küçük kesiyle yapıyoruz. El bileğinin bazı bağ tamirleri bu yöntemle çok daha kolay yapılabiliyor ve artroskopik cerrahiyle hastanın rehabilitasyonu da hızlı sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

