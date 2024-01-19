Tanker kazası nedeniyle ulaşıma kapanan Çorum-Ankara karayolu trafiğe açıldı

Edinilen bilgiye göre, Göksel A. yönetimindeki akaryatık yüklü tanker, Çorum-Sungurlu karayolu üzerindeki Arifegazili köyü çıkışında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda refüje devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yan yatan tankerde bulunan akaryakıt yola döküldü. Tankerde bulunan akaryakıtın yola akması nedeniyle Çorum-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 6 saattir ulaşıma kapanan yol, ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı. Kaza yapan tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

