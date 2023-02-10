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Tanoğlu deprem yardım malzemesi toplama merkezini ziyaret etti

10.02.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yardım malzemesi toplama merkezini ziyaret etti.

Tanoğlu deprem yardım malzemesi toplama merkezini ziyaret etti

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgesine yardım için tüm Türkiye tek yürek olurken, tüm yurtta olduğu gibi Erzincan’da da yardım seferberliği sürüyor.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Dörtyol’daki Deprem Bölgesi Yardım Toplama Merkezini ziyaret etti.

Erzincan Dörtyol’daki Deprem Bölgesi Yardım Toplama Merkezini ziyaret eden Tanoğlu’na Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi Harun Karakaş eşlik etti.

Toplanan yardımların bölgeye ulaşmasının en önemli konu olduğunun altını çizen Tanoğlu, şunları kaydetti:
“Vallahi Erzincan’la gurur duyuyorum. Daha evvel biz de bu depremi yaşadık şu anda Erzincan tek yürek olmuş genci yaşlısı çocuğu ihtiyarı hep bir araya gelmiş birlik beraberlik içinde deprem bölgelerine tüm imkanlarını seferber etmiş yardım topluyorlar, yardımları istif ediyorlar, tasnif ediyorlar yardımları deprem bölgelerine ulaştırmak için can havliyle çalışıyorlar hepsinden Allah razı olsun.
Bana göre Türkiye’de belki de ilk harekete geçen ilk il Erzincan. Saat 04.17’de deprem oldu saat 08:30 da Vali’yi aradım, saat 14:00 de Meclisimizi topladım, tüm imkanları seferber ettik başımızla beraber çalışıyoruz.

Devlet olmadan millet olmadan vatan olmadan hepimiz bir hiçiz bunun için Devletimizi Milletimizi Vatanımızı korumamamız lazım ayakta kalmamız lazım.
Bizim servetimiz hiçbir şey yeter ki birlik beraberliğimiz olsun hep bir arada bu işi çözelim.
Daha evvelki depremler de Erzincan, Van, Yalova depremleri belli bir ölçekteydi bu deprem 10 ili kapsıyor bir ucu 400 bir ucu 500 kilometre Allah devletimize zeval vermesin ellerinden geleni devletimiz yapıyor, bundan da eminim inşallah en kısa zamanda ayağı kalkacağız.”

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