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Tanoğlu’ndan Regaib Kandili mesajı

16.02.2021 22:38 | Son Güncelleme:
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Tanoğlu’ndan Regaib Kandili mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Regaib Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.Başkan Tanoğlu mesajında, mübarek günler ve gecelerin, Müslümanlar için kendilerini denetleme ve iç dünyaları ile hesaplaşma vesilesi olduğunu belirterek yapılan hatalardan dönülmesi için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Regaib Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Tanoğlu mesajında, mübarek günler ve gecelerin, Müslümanlar için kendilerini denetleme ve iç dünyaları ile hesaplaşma vesilesi olduğunu belirterek yapılan hatalardan dönülmesi için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Kandillerin İslam âlemi için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Tanoğlu, Regaib Kandili’ni büyük bir manevi coşku içerisinde karşıladıklarını ve bugünde kalplerin yumuşayıp, insanların biraz daha mana âlemine yöneldiğini kaydetti.
Regaib Kandilinin tüm Müslüman âlemine rahmet getirmesini dileyen Tanoğlu, "Regaib Kandili; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç ayların başlangıcıdır. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir dönemdir. Bu dönemde toplumumuzdaki şefkat, merhamet ve yardımlaşma duyguları en üst noktaya ulaşmaktadır.
Bu mübarek gecenin hürmetine tüm insanlığın salgın hastalık ve doğal felaketlerden kurtulmasını temenni ediyorum. Ramazan ayına her türlü dert, endişe ve hastalıktan arınmış olarak sağlıkla girebilmeyi yüce Allah’tan niyaz ederim.
Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimiz başta olmak üzere tüm Erzincanlı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Regaib Kandilini tebrik ediyorum" dedi.

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