Tantavi’de 15 Temmuz Sergisi açıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ‘Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı’ sergisi açtı.

Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde ‘Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı’ sergisi açıldı. Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz gecesinde ve sonraki süreçte Türkiye’nin farklı şehirlerinden çekip servis ettiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, STK temsilcileri, il ve ilçe teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve şehit yakınları ile 15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen katıldı.

“Hainlerin ihanetini, milletimizin kahramanlığını unutmayacak, unutturmayacağız”

Açılış öncesinde yaptığı konuşmada serginin; milletin silahlarını yine millete ve milletin iradesine çeviren hainlere 83 milyonun tek yürek olarak verdiği tarihi yanıt ile o geceki şehitleri ve gazileri asla unutmamak ve unutturmamak amacıyla açıldığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yüce Milletimiz tarihi boyunca gördüğü en büyük ihanette de iradesini ve onurunu ezdirmemiş, onuruna sahip çıkmıştır. O gecenin şehitlerini, gazilerini ve diğer tüm kahramanlarını hafızalardan asla silmemek için çalışmakta bizlerin en büyük vazifesidir” diye konuştu. Bu gayretler çerçevesinde 15 Temmuz gecesi, FETÖ’cü ihanet şebekesine karşı alınan zaferin nasıl alındığını anlatan ‘Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı’ sergisini açtıklarını belirten Başkan Kavuş, tüm Meramlılar ve Konyalıları 30 Temmuz tarihine kadar açık kalacak olan sergiyi görmeye davet etti.