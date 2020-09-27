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Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2020’de Türkiye birincisi

SAMSUN HABERLERİ  | 27.09.2020 19:12 | Son Güncelleme

Atakum Gençlik Merkezi’nin destekleriyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenciler tarafından kurulan Tanyeli Roket Takımı, TEKNOFEST 2020’de "Roket Alçak İrtifa" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.26 Eylülde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen törende Tanyeli Roket Takımı’na birincilik ödülü olan 50 bin Türk Lirası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Atakum Gençlik Merkezi’nin destekleriyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenciler tarafından kurulan Tanyeli Roket Takımı, TEKNOFEST 2020’de "Roket Alçak İrtifa" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

26 Eylülde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen törende Tanyeli Roket Takımı’na birincilik ödülü olan 50 bin Türk Lirası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tanyeli Roket Takımı’nın standını ziyaret ederek öğrencilerin tasarladıkları rokete imzasını attı, akademik danışmandan brifing aldı.

“Kısa sürede ve pandemi ortamına rağmen öğrencilerin yoğun çalışmaları sayesinde başarılı olduk”
Konuya ilişkin ödül töreninde açıklama yapan Tanyeli Roket Takımı Akademik Danışmanı ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz, sekiz ay önce kurulmuş olmasına rağmen Tanyeli Roket Takımı’nın kısa sürede ve pandemi ortamına rağmen öğrencilerin yoğun çalışmaları sayesinde başarılı olduklarını vurguladı.
TEKNOFEST yarışmalarına ilk kez katıldıklarını belirten Doç. Dr. Kurnaz, ödül töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları konuşmayı anlatı. Doç. Dr. Kurnaz, konuşmasının devamında, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, takım üyelerine hedefleri büyütmeleri ve daha da yüksek irtifalar için roket hazırlamalarını, büyük Türkiye hedefine ulaştıracak adımlara öncelik etmeleri için çalışmalarını yönünde gençlerimizi yüreklendirecek tavsiyelerde bulundu. Gençlerimizden de milli teknoloji hamlesi yönünde azimle çalışmalarının sözünü aldı” dedi.
"Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla yola çıkılan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin amaçlandığı TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

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