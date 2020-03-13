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Tapu Kadastrodan koronavirüsle mücadele tedbirleri

ANKARA HABERLERİ  | 13.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı: - "Özellikle yabancı uyruklu kişilerin işlem yaptırdığı tapu müdürlüklerinde hijyenin en üst düzeye çıkarılması hususunda gerekli talimatları verdik. Müdürlüklerimize gelerek işlem yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın içi rahat olsun"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, yabancı uyruklu kişilerin işlem yaptırdığı tapu müdürlüklerinde hijyenin en üst düzeye çıkarılması için gerekli talimatları verdiklerini belirterek, "Müdürlüklerimize gelerek işlem yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın içi rahat olsun." ifadesini kullandı.

Adlı, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak virüsle mücadele için dezenfektan, kolonya, maske, plastik eldiven gibi sağlık tedbirlerinin yanında tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Türkiye'de tapu müdürlüklerinde saniyede bir işlem yapıldığına dikkati çeken Adlı, 19 bin 495 personel ve yılda 9 milyonu aşan işlem ile 30 milyonun üzerinde insana hizmet verdiklerine dikkati çekti.

Bu çerçevede vatandaşın ve personelin sağlığını düşünerek gerekli önlemleri aldıklarını bildiren Adlı, "Özellikle yabancı uyruklu kişilerin işlem yaptırdığı tapu müdürlüklerinde hijyenin en üst düzeye çıkarılması hususunda gerekli talimatları verdik. Müdürlüklerimize gelerek işlem yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın içi rahat olsun." ifadesini kullandı.

- "Web-tapu" projesi

Tapu ve kadastro müdürlüklerinde işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini belirten Adlı, "web-tapu" projesinin söz konusu virüs tehdidi dolayısıyla daha önemli hale geldiğini aktardı.

Bu projeyle tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini, gerekli belgelerin uygulama üzerinden tapu müdürlüğüne gönderildiğini ve sadece ıslak imza atmak için müdürlüklere gidildiğini ifade eden Adlı, şunları kaydetti:

"Web-tapu kullanılarak malik, diğer kişilere güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve başvuru yapma yetkisi verebiliyor veya verdiği yetkiyi kaldırabiliyor. Web-tapu ile vatandaşlarımız, tapuya bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edebiliyor veya beyanını kaldırabiliyor, tapu senedi, tapu kaydı gibi belgeleri de alabiliyor."

Adlı, yeni tip koronavirüsten etkilenen 2 vatandaşa geçmiş olsun dileğinde de bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
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