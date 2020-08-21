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Tapu kavgası şüphelisi 4 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 21.08.2020 17:37 | Son Güncelleme

Aydın’da Tapu Müdürlüğü’nde iki kişinin bıçaklandığı olayla ilgili bugün hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın’da Tapu Müdürlüğü’nde iki kişinin bıçaklandığı olayla ilgili bugün hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler adliye çıkışında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.
Aydın’ın Efeler ilçesindeki Tapu Müdürlüğü’nde dün alım satım sırasında çıkan bıçaklı kavga çıkmış ve 1’i ağır olmak üzere iki kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler F.K. O.K., K.K. ve E.K. tutuklandı.
Adliye çıkışı basın mensuplarına saldırdılar
Tutuklama kararı sonrası cezaevine sevk edilmek üzere adliyeden çıkartılan 4 zanlı, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarına tehditlerde bulunan zanlılar polis ekiplerinin araya girmesi ile polis otosuna bildirilerek cezaevine götürüldü.

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