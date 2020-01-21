YURTHABER
  4. Tapu ve Kadastrodan devlete 104 milyonluk harç geliri

Tapu ve Kadastrodan devlete 104 milyonluk harç geliri

SAMSUN HABERLERİ  | 21.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Samsun 10.

Tapu ve Kadastrodan devlete 104 milyonluk harç geliri

Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak ayına kadar Samsun il genelinde yapılan 177 bin 209 işlemden devlete 104 milyon 302 bin TL tapu harç geliri sağladı.
Samsun’da faaliyet gösteren Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Ocak ayına kadar yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Kadastro çalışmaları kapsamında Samsun il ve ilçelerinde toplam bin 248 birimin kadastrosu yapılarak, Samsun’daki kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Samsun il genelinde 1 milyon 138 bin 969 adet parselin bulunduğu ifade edildi.
2020 Ocak ayı itibariyle Samsun il ve ilçeleri tapu müdürlüklerinde işlem sayısı ile devlete sağlanan tapu harç gelirinde ise 177 bin 209 işlemden devlete 104 milyon 302 bin TL tapu harç geliri elde edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
İlçe Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu hastaneye kaldırıldıİlçe Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu hastaneye kaldırıldı
İlkadım’da tüm metruk binalar 2020’de yıkılacakİlkadım’da tüm metruk binalar 2020’de yıkılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Araştırma Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Onar Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Kurupelit
Cankor Eczanesi
Derecik
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.