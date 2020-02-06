YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Taraftarlar Derneği’nden huzurevi ziyareti

Taraftarlar Derneği’nden huzurevi ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 06.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Malatyaspor Taraftarlar Derneği yönetimi ve üyeleri Malatya Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti.Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, dernek üyeleri ellerini öptükleri huzurevi sakinlerine Yeni Malatyaspor kaşkolü hediye ettiler.“Keşke huzurevleri hiç dolmazsa"Ziyarette konuşan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, “Huzur evinde kalan büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını aldık.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği yönetimi ve üyeleri Malatya Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, dernek üyeleri ellerini öptükleri huzurevi sakinlerine Yeni Malatyaspor kaşkolü hediye ettiler.
“Keşke huzurevleri hiç dolmazsa"
Ziyarette konuşan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, “Huzur evinde kalan büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını aldık. Onlar bizim annemiz, babamız, amcamız, dedemiz. Devletimizden Allah razı olsun, burada her türlü olanak var. Ama yine de ailenin olduğu sıcak ev ortamı gibi olamaz. Keşke huzurevleri hiç dolmazsa, evlerde toplumumuzun çekirdeği aileler huzur içinde olsa. Bugün büyüklerimizin gösterdiği yakınlığın bizde oluşturduğu duygunun tarifi mümkün değil. Önce ellerini öptük, daha sonra Malatyaspor kaşkolü hediye ettik kendilerine. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.
Malatyaspor Taraftarlar Derneği yönetimi ve üyeleri ziyaret sonrası huzurevi sakinleriyle fotoğraf çektirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Malatya Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
12:46
İkindi
15:35
Akşam
18:00
Yatsı
19:18

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Bizim Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Dönmez Eczanesi
Merkez
Yeni Kışla Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatya’da grip salgını

Malatya’da grip salgını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.