Taraftarlardan Bandırmaspor’a moral

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’da bordo beyazlı taraftarlar Bayburt deplasmanı öncesinde çalışmalarını sürdüren futbolcular ve teknik heyeti idmanda ziyaret etti.

Kastamonu maçı sonrası takıma desteklerini arttıran bordo beyazlı taraflar antrenmana gelerek futbolculara moral verdiler. Bandırmaspor Taraftar Derneği Başkanı Hakan Acet önderliğinde gelen taraftarlar önce antrenmanı izlediler sonra da getirdikleri pastaları futbolculara ikram ettiler.

"Bayburt’ta -6 derecede oynayacağız"

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Serdar Bozkurt, "Mutlak 3 puan beklediğimiz Kastamonu maçında beklemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Bu puan kaybı sonrasında deplasmanda oynayacağımız Bayburt maçı daha da önem kazandı. Bayburt deplasmanında kötü hava şartlarıyla da mücadele edeceğiz. Maç günü hava sıcaklığı Bayburt’da - 6 derece olacak. Buzlu bir zeminde ve karlı bir havada oynayacağız. Bunun için tüm ekipmanlarımızı hazırladık. Berat’ın sakatlığı devam ediyor. Tayyib iki hafta bizlerle olmayacak. İrfan takımla çalışmalara başladı. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız uyum sürecini atlattılar. Onlarla alternatiflerimiz çoğalmış oldu. Takım olarak Bayburt maçına hazırız. Zor deplasmandan 3 puan ile dönmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



