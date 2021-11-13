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"Taraklı Bezi" dokumacılığı usta ellerde geleceğe taşınıyor

13.11.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Taraklı Bezi" dokumacılığı usta ellerde geleceğe taşınıyor

Sakarya'nın sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Taraklı ilçesine özgü "Taraklı Bezi" dokumacılığı yeni nesillere aktarılıyor.

Yaklaşık 700 yıllık tarihe sahip Taraklı Bezi'nin geleceğe taşınması için geleneksel yöntemlerle nasıl dokunduğu İlçe Halk Eğitim Merkezindeki tezgah başında kursiyerlere gösteriliyor.

Gözenekli yapısıyla vücudun hava almasını sağlayan kumaşın unutulmaması ve geliştirilmesi amacıyla kursiyerler, bu bezi dokuyup aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

- Tescillenmesi için çalışmalara başlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serken Korkmaz, AA muhabirine, Bakanlığın hayat boyu öğrenme ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları alanda yapılan çalışmalarının yol gösterici olduğunu söyledi.

Taraklı Bezi'nin yapılışının çok eskilere dayandığını ifade eden Korkmaz, "700 yıla yakın tarihi geçmişe sahip bu bez, evlerimizde geleneksel tezgahlarda üretilmekteyken, konuyla ilgili Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ne yapabiliriz diye bir çalışma başlattık. Taraklı'da bu konuda uzmanlaşmış ustalar, ev kadınlarımıza kursiyerlerimize burada öğretiliyor. Aynı zamanda kadınlarımızın sosyalleşmesine de katkıda bulunuyor ve ekonomilerine de bir katkı sağlanıyor. Taraklı Kaymakamlığı ve Taraklı Belediyesi Taraklı Bezi'nin tescillenmesi için çalışmalara da başladı." diye konuştu.

Taraklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Acar de Taraklı Bezi dokumacılığı kursuna 13 kişinin katıldığını belirterek şal, dokuma, halı ve kilim dokuyan kursiyerlere ustalarının işin ayrıntılarını aktardığını söyledi.

Usta öğretici 82 yaşındaki Fatma Evcim ise dokumacılığı annesinden öğrenip 16 yaşında bu işe başladığını belirterek "Kursa gelen öğrencilere öğretmeye başladık. Bilgi birikimlerimizi genç nesillere aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Usta öğretici 69 yaşındaki Hatice Eskioğlu, 57 yıldır bu bezi dokuduğunu dile getirerek, "Bizler artık yaşlandık. Yaşlandığımız için bu mesleği de genç kursiyerlerimize öğretiyoruz ve artık bu işleri gençlerimize bırakmak istiyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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