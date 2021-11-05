TARGET'in düzenlediği 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi başladı

İZMİR (AA) - Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından çevrim içi düzenlenen 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi başladı.

TARGET Başkanı Cemal Taluğ, kongrenin açılışında, tarımı, doğaya saygılı hale getirmenin ve toplumun çıkarını önceleyen bir yapıya kavuşturmanın gerekli olduğunu söyledi.

Tarım alanlarının aşırı işleme, yoğun kimyasal kullanımı, bilinçsiz sulama ve yapılaşma gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Taluğ, su kaynaklarının korunmasının da tarım için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gıda kaybı ve israfına da değinen Taluğ, şöyle konuştu:

"FAO verileriyle dünyada üretilen gıdaların üçte 1'inin israf olması çok yönlü bir sorundur. Buna sadece gıdanın yok olması açısından bakmamak gerekir. Bir gıda çöpe atıldığında onun üretiminde kullanılan her türlü girdi, enerji ve finansman yükü artırmış oluyor. Doğal kaynaklar üzerinde gereksiz bir yük yaratılmış oluyor. Gıdanın kendisi kaybolduğunda onun gıda zincirinin çeşitli katman ve süreçlerinde yarattığı sera gazı kaybolmuyor, atmosferde asılı kalıyor. Gıda kaybı ve israfı bu yönüyle de gelecek kuşakların hakkını gasbetmek, geleceği çöpe atmak demektir."

İki gün boyunca paralel oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek kongrede, iklim krizinden yerel mutfaklara değin pek çok konu ele alınacak.

Kongreye aralarında Asya Pasifik Gıda Etiği Grubu’ndan Prof. Dr. Matthias Kaiser’in de bulunduğu STK temsilcileri ile gıda politikaları alanında araştırma yapan akademisyenler katılıyor.

