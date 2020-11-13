Tarhan: “Birçok noktada vatandaşlarımızı tarımsal üretime yönlendirdik”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üretici kadınlara verdikleri destekler yanında ilçenin birçok noktasında vatandaşları tarımsal üretime yönlendirdiklerini belirterek, Mezitli’de gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin dünya genelinde ses getirdiğini söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mersin Ziraat Odasında ilçede yürüttüğü tarımsal faaliyetleri anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Mehmet Güzelmansur, Cengiz Gökçel, CHP İl Başkanı Adil Aktay’la birlikte gerçekleştirdiği ziyarette; Mersin Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir ve üyelerin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Tarhan, Mezitli’de gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin dünya genelinde ses getirdiğini söyledi. Kadın Üretici Pazarları, Kent İçi Tarım Projesi ve üretici kadınların dijital pazarlama hamlesi gibi konuları aktaran Tarhan, “Kadınlarımızı, özellikle üretici kadınlarımızı şehre indirmemiz gerekiyor. Pazarlama ve sunma sıkıntısı olmadan kadınların ekonomik yönden özgürleşmesine imkan tanıyacağımıza, siyasette yer almasını sağlayacağımıza inanıyorum. 9 tane kadın üretici pazarında 700 tane kadın üreticimize destek verdik. Ben buna yürekten inanıyorum. Bunun dışında internet üzerinde kadınlarımız ürünlerini dünyaya pazarlama şansı buldu” dedi.

Mezitli’nin birçok noktasında vatandaşları tarımsal üretime yönlendirdiklerini ifade eden Tarhan, “Başka bir uygulamamız ise kent içerisinde boş bulunan arsaların tarımsal faaliyetlerde kullanılmasını sağladık. Belki bunun bir düzenleme ile yasal hale de getirilmesi gerekiyor. Kent içerisinde boş kalan arsalar var. Biz bu arsa sahipleri ile görüşerek buralarda Üretici Kadın Kooperatifimizle birlikte üretim yaptık. Enginarlı salep, mısır ve aromatik bitkiler gibi çok çeşitli üretimlerde bulunduk. Aynı şekilde kentlerdeki boş duran arsaların bu şekilde yerel yönetimlerin kooperatiflerin kullanımına izin vermek gerekiyor. Hem çevreye hem kente katkı sunmuş olduk. Bu tür tarımsal faaliyetimiz çok fazla. Hobi bahçeleri, gönüllü serası, 60 koruluk ve daha pek çok tarımsal faaliyeti kent içerisinde yapıyoruz. Bu konuda daha fazla çaba sarf etmek gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

