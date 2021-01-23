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Tarhan: "Doğa katliamına izin vermeyeceğiz"

23.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Tarhan: "Doğa katliamına izin vermeyeceğiz"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçedeki ormanlık alanların tahrip edilerek ranta dönüştürülmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haksız rant sağlayanlara karşı mücadelesini sürdüren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çevlik Mahallesi’nde bulunan ormanlık bölgede parsellenen alanlara karşı sert tepki gösterdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçedeki ormanlık alanların tahrip edilerek ranta dönüştürülmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haksız rant sağlayanlara karşı mücadelesini sürdüren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çevlik Mahallesi’nde bulunan ormanlık bölgede parsellenen alanlara karşı sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda Eski Mezitli Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yaşanan benzeri olaylara karşı etkili bir duruş sergileyen Tarhan, ’kişisel rant’ aracı haline getirilen 8 bin 210 metre karelik alanın takipçisi olacaklarını ve herkesin bu alana sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarhan, “Mezitli sınırları içerisinde bulunan bu tür doğa katliamlarına izin vermemiştik. Bunlara maalesef bir yenisi daha eklendi. Mezitli Fındıkpınarı yolu Çevlik Mahallemizde bulunan 8 bin 210 metre karelik, 13 hissedardan oluşan ormanda ağaçlarımız kesilerek, parselleniyor. Halkımızla birlikte her konuda olduğu gibi tutumumuz kesin ve nettir. Bu yapılan vahşet, yağma değil de nedir? Bu tür olayların sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Tarhan:

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