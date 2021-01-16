YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarhan, küçük sanayi iş kolundaki atölyelerin de yeni sanayi sitesine taşınması çağrısı yaptı

Tarhan, küçük sanayi iş kolundaki atölyelerin de yeni sanayi sitesine taşınması çağrısı yaptı

16.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede yapılacak yeni sanayi sitesinin uygulama imar planının Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandığını ve bir ay süreyle askıya çıkarıldığını belirterek, küçük sanayi iş kolundaki atölyelerin de buraya taşınması çağrısı yaptı.Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, ilçenin gelişmesine katkı sağlayacak girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede yapılacak yeni sanayi sitesinin uygulama imar planının Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandığını ve bir ay süreyle askıya çıkarıldığını belirterek, küçük sanayi iş kolundaki atölyelerin de buraya taşınması çağrısı yaptı.
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, ilçenin gelişmesine katkı sağlayacak girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Atatürk Mahallesinde bulunan ve belediye hizmet binasına komşu olan mevcut Mezitli Sanayi Sitesinin kent dışına taşınmasında büyük uğraşlar harcayan Başkan Tarhan, daha modern çalışma alanları oluşturmak adına çevrede bulunan esnafın da yapılacak olan yeni sanayi sitesine geçmesi gerektiğini savundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarhan, “İlçemiz her alanda örnek olmaya ve gelişmeye devam ediyor. Mezitli halkının çevreye oldukça duyarlı olduğunu biliyoruz. Halkımız; gürültü kirliliğine, koku gibi etkenlere karşı her zaman için hassasiyetini koruyor. Belediyemize gelen şikayetleri göz önünde bulundurursak, çevre ve gürültü kirliliği gibi sorunların yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda belediyemiz bir süredir mevcut olan Sanayi Sitesinin kent dışına gitmesi için uğraş vermektedir. Sanayi sitesinin çevre planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı tamamlandı. Uygulama imar planı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı ve bir ay süreyle askıya çıkmış durumda. Buradaki amaç mevcut olan yeni belediye hizmet binasının yanında bulunan sanayi sitesindeki esnafımıza daha modern bir çalışma alanı sağlamak” dedi.

Sanayi esnafı kazanacak, vatandaş rahatlayacak
Yeni yapılacak olan sanayi sitesinin büyük bir alana sahip olacağından sadece sanayi esnafının değil, çevresinde bulunan esnafın da faydalanması gerektiğini belirten Tarhan, “Bu, sadece mevcut sanayi sitesindeki esnaf için değil. Yeni sanayi sitesinin kapasitesi daha büyük olduğu için küçük sanayi iş kolundaki mermer, kereste ve marangoz atölyeleri gibi işletmelerin de Mezitli’nin içerisinden kalkması gerekiyor. Sadece mevcut sanayi değil, çevresindeki benzeri iş kollarının da yeni sanayi sitesine gitmesi sağlanacak. Belediyemiz bu konuda da elbette çalışma yapacaktır. Yoksa sadece Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki esnafın yeni sanayi alanına taşınmasıyla sorun tamamlanmış olmaz. Küçük sanayi esnafı da aynı şekilde daha güzel, daha yeni, daha çağdaş sanayi alanına taşındığı zaman Mezitli çevre kirliliği yönünden çok daha iyi bir konuma ulaşmış olacaktır. Öte yandan esnafımız da daha temiz bir ortamda müşterilerine hizmet sunacak. Arzumuz; Mezitli’de çevre ve gürültü kirliliği olmayan, her yönden çevre konusunda sorunların bittiği bir kent oluşturmaktır. Bu alanda çalışmalarımız da devam etmektedir” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

Mersin Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
12:56
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Damla Eczanesi
Akdeniz
Elif Eczanesi
Akdeniz
Elmas Eczanesi
Akdeniz
Değer Eczanesi
Mezitli
Turkuvaz Eczanesi
Mezitli
Örge Eczanesi
Toroslar
Pelinsu Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Büyükşehir Belediyesinden Gülay teyzeye yardım eli

Büyükşehir Belediyesinden Gülay teyzeye yardım eli

Büyükşehir Belediyesinden Silifke’de tarım arazisi yolunda kapsamlı çalışma

Büyükşehir Belediyesinden Silifke’de tarım arazisi yolunda kapsamlı çalışma

Ekolojik Kamping Projesinde imzalar atıldı

Ekolojik Kamping Projesinde imzalar atıldı

Mersin Büyükşehir Meclisinde esnafı rahatlatacak kararlar alındı

Mersin Büyükşehir Meclisinde esnafı rahatlatacak kararlar alındı

Seçer: “Benim alnım açık; 2 müfettiş yetmez, 24 müfettiş gelsin”

Seçer: “Benim alnım açık; 2 müfettiş yetmez, 24 müfettiş gelsin”

Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisini güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisini güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.