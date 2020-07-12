YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Tarih için belediye personeli seferber oldu

Tarih için belediye personeli seferber oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 12.07.2020 14:43 | Son Güncelleme

Tarihi M.Ö.

Tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanan ve Karadeniz Bölgesinin tek antik tiyatrosunu içinde barındıran Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar hız kazanırken, Düzce Belediyesi çalışanları hafta sonunu tarihi kentte kazılara ayırdılar.
Karadeniz bölgesinin tek antik tiyatrosunu içinde barındıran ve tarihi Milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nin yeniden gün yüzüne çıkartılması ve ziyarete açılması için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü çalışma başlatmıştı. Sivil Toplum Örgütleri ve Düzcelilerin de kazı çalışmalarına katılması için planlama yapan Dr.Faruk Özlü ve Düzce Belediye Kültür Müdürlüğü yaptığı planlama dahilinde belediye çalışanları ile kazılara başladı. Haftasonu tatilinde belediye personeli, Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nde arkeologlar nezaretinde kazı çalışması yaptı.

Başkan Özlü teşekkür etti
Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nde kazı çalışmalarına katılarak, tarihi kentin turizme kazandırılması için çalışan belediye personeli ve birim müdürlerine Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de teşekkür etti. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Personelimiz Prusias Ad Hypium Antik Kenti kazı çalışmalarına bu hafta da destek verdi. Bu tarihi alanı Düzcemiz’e kazandırmak için kararlıyız. Her hafta devam edecek çalışmalarımıza destek veren personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Cami inşaatı devam ediyor

Cami inşaatı devam ediyor

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzce Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:27
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:35
Yatsı
22:20

Düzce Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Mehtap Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın zarı ameliyatı geçiren hasta ambulansla Düzce’ye geldi

Karın zarı ameliyatı geçiren hasta ambulansla Düzce’ye geldi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Türk Kızılay su baskınlarının yaşandığı Düzce'de hijyen seti ve içme suyu dağıttı

Türk Kızılay su baskınlarının yaşandığı Düzce'de hijyen seti ve içme suyu dağıttı

Kaynaşlı’da yeni oturma grupları yapıldı

Kaynaşlı’da yeni oturma grupları yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.