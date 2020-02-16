YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Tarih kokan Kemer’in tanıtımına SEAL desteği

Tarih kokan Kemer’in tanıtımına SEAL desteği

MANİSA HABERLERİ  | 16.02.2020 13:07 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SEAL olan Salihli Sekin Evren Anadolu Lisesi öğrencileri, turizme kazandırılmaya çalışan, gerek tarihi geçmişi, gerekse mimari dokusu tarihi evleri ile adeta tarih kokan Kemer Mahallesini ziyaret ederek, yürüttükleri proje kapsamında destek verdi.Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi 9/C öğrencileri Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen MANEP 23 projeleri içinde yer alan ’Manisa’ya değer katanlar’ proje kapsamında ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımak ve tanıtmak amacıyla, geçmişi 550 yıllara dayanan Kemer Mahallesini ziyaret etti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SEAL olan Salihli Sekin Evren Anadolu Lisesi öğrencileri, turizme kazandırılmaya çalışan, gerek tarihi geçmişi, gerekse mimari dokusu tarihi evleri ile adeta tarih kokan Kemer Mahallesini ziyaret ederek, yürüttükleri proje kapsamında destek verdi.
Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi 9/C öğrencileri Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen MANEP 23 projeleri içinde yer alan ’Manisa’ya değer katanlar’ proje kapsamında ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımak ve tanıtmak amacıyla, geçmişi 550 yıllara dayanan Kemer Mahallesini ziyaret etti. Öğretmenleri Aliye Okta ve Kazım Kolçak öncülüğünde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, mimari dokusu ve tarihi evleri gönüllü rehber Dinçer Oruç öncülüğünde gezdi.
Öğrenciler tarih kokan Kemer Mahallesinde gönüllü rehber Oruç eşliğinde Nardes’ten Sardes’e uzanan su kanallarını ve sarnıç tipi kuyularını, Dehlizlerde biriken kanallarla sarnıçlara sevk edilen su yollarını, taşlı sokaklarını, eşsiz doğa manzarası içindeki çok eski dönemlerden kalma kervan yolunu, Marmara Gölü’nden Bintepeler’e kadar 360 panaroması ile muhteşem güzelliğe sahip Kırıkkaya Seyir Tepesi’ni gezip, görme fırsatı buldu.
Turizme kazandırılmaya çalışılan Kemer Mahallesinin tanıtım çalışmalarına yürüttükleri proje ile destek veren SEAL’li öğrenciler, tarih ve doğa tutkunlarını, yolu Salihli’ye düşen herkesi Kemer’i ziyaret etmeye davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Diyarbakır’da amatör maçlar ertelendi

Diyarbakır’da amatör maçlar ertelendi

Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla

Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla

Manisa Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:32
Sabah
07:54
Öğle
13:29
İkindi
16:27
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Aksakal Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Gülen Eczanesi
Merkez
Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.