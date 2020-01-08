YURTHABER
  4. Tarihçi profesör Salim Koca son yolculuğuna uğurlandı

Tarihçi profesör Salim Koca son yolculuğuna uğurlandı

KONYA HABERLERİ  | 08.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Tarihçi profesör Salim Koca son yolculuğuna uğurlandı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Salim Koca'nın cenazesi memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Koca'nın Yeşildağ Mahallesi'ndeki evinden alınan cenazesi Salur Camisi'ne getirildi. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen Koca'nın öğrencilerinin yanı sıra Hacı Bayram Veli Üniversitesinde mesai arkadaşları, Ankara Üniversitesinden bazı öğretim görevlileri, eşi Neriman Koca ve 3 çocuğu da cenaze töreninde yer aldı.

Koca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Beyşehir ilçesinde defnedildi.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalında lisans, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programını tamamlayan Koca'nın Türk Dil Kurumunun (TDK) öncülüğünde yazdığı 20 eseri bulunuyor.

Koca'nın "Türkiye Selçukluları Tarihi, ''Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri'' ve ''Dandanakan'dan Malazgirt’e'' adlı eserleri birçok dile çevrildi.

Koca, özellikle Türklerin Anadolu'ya gelişinden bugüne kadar olan süreçle ilgili yaptığı araştırmalarla dikkati çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Başkan Kılca: “İşimiz de gücümüz de Karatay”Başkan Kılca: “İşimiz de gücümüz de Karatay”
İspanya heyetinden Ereğli Belediyesine ziyaretİspanya heyetinden Ereğli Belediyesine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Hacı Bayram Veli Üniversitesi Konya Prof. Dr. Salim Koca

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Konya Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Yakut Eczanesi
Karatay
Altan Eczanesi
Selcuklu
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Küçüksarı Eczanesi
Selcuklu
Öz Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Ekici Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Çumra’da gençler sporla korunacak

Çumra’da gençler sporla korunacak

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.