Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, Eyüpsultan türbesini anlattı

Eyüpsultan Belediyesi’nin evde kalan vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin kabri şerifinin önünde yapılan canlı yayında, Şehir Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu, Eyüp Sultan Türbesi’nin tarihini, burada bulunan kutsal emanetleri ve Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerini anlattı.

Eyüpsultan Türbesi’nin tarihin beşik noktası olduğuna değinen Faruk Göncüoğlu, şu açıklamaları yaptı: “Eyüpsultan Türbesi hem İslam tarihi, hem Türk İslam tarihi içerisinde hem de İstanbul’u fethetmek için gelen Arap orduları ve Bizans dediğimiz Doğu Roma İmparatorluğu’nun sosyal ve dini hayatındaki dönüm noktasıdır. Dünya tarihini de öğrenmiş oluyoruz. Eyüpsultan Türbesi her Eyüplünün dışında her İstanbullunun ve artı tüm İslam dünyasının bilmesi gereken bir şahsiyet ve ziyaret merkezidir. İşte bu sebepten dolayı da 1930’lara kadar bütün İslam dünyasında, Türk dünyası, İran bölgesi olmak üzere Hacca gidilirken ilk ziyaret edilen bölgeydi burası. Eyüpsultan bu gün İstanbul’un Medine bölgesidir.”

Konuşmasında Ebu Eyyub el Ensari’nin, Peygamber Efendimizin hadislerine kaynak olarak değerlendirilen, hadisleri ezberinde tutan önemli alimlerden biri olduğuna değinen Göncüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bütün tarihi kaynaklarda Halid Bin Zeyd olarak geçen Ebu Eyyup el Ensari Hazretleri, Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettiğindeki ilk ev sahibi, Peygamber Efendimizin mihmandarı, sancaktarı, seferden dönerken onun çadırının bekçisi, onu muhafaza etmek için her türlü mücadeleyi veren insan, sırdaşıdır. Ebu Eyyup el Ensari Hazretleri İslam tarihi içerisinde ve sahabe içerisinde ilk hafızlardan birisidir. İlerlemiş yaşına rağmen Kuran-ı Kerim’in hafızlığını tamamlamış önemli bir zattır.”