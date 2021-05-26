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Tarihçiler, sosyal medya yayınlarıyla Ermeni çetelerinin katliamlarını anlatacak

26.05.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Koçlar: - "Bir soykırım tartışılacaksa bu tartışma Müslümanlar üzerinden yapılmalıdır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında soykırıma uğrayanlar, mağdur olanlar, şiddete maruz kalanlar Müslümanlardır"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Koçlar ile Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi, Ermeni çetelerinin 1915 olayları sırasında yaptığı katliamları sosyal medyadan yayınlanacak programda anlatacak.

Koçlar, AA muhabirine, 1915 olaylarının "soykırım" olarak nitelenmesinin tarihi gerçeklikten uzak bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Bu olayların tarihi gerçeklikleriyle bilinmesi, doğruların ortaya konulması amacıyla tüm platformlarda anlatmaya devam edeceklerini belirten Koçlar, şunları kaydetti:

"1915 olayları, Van'ın işgal edildiği ve Müslümanların büyük mağduriyetler yaşadığı tarihin başlangıcıdır. Bu tarihte Van'da büyük felaketler yaşandı. Van, coğrafi konumu itibarıyla 1915'te Ermeni isyanının ana merkezi durumundaydı. Bir soykırım tartışılacaksa bu tartışma Müslümanlar üzerinden yapılmalıdır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında soykırıma uğrayanlar, mağdur olanlar, şiddete maruz kalanlar Müslümanlardır. Fakat tersine bir tarihi okumayla Müslümanların direnişi, devletin burada aldığı pozisyon ve Ermenilerin tehcir edilmesi süreci 'soykırım' olarak görülüyor. Bu yanlış bir tarih okumasıdır. Ermenilerin tehcirini soykırım olarak tanımlamak yerine olayı kendi gerçekliği içerisinde tartışmak daha doğru olacaktır."

Koçlar, 1915 olaylarının tarihi gerçekliğinden uzaklaştıkça anlaşılamaz bir kaosa dönüştüğünü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirecekleri canlı yayınla, bu olayların tarihi gerçekliğini geniş kesimlerle paylaşacaklarını vurguladı.

- "Müslüman mahalleleri tamamen yakılmıştır"

Van'ın birçok yerinde bulunan toplu mezarlar ile Tuşba ilçesinde 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nin, Ermeni çetelerinin yaptığı katliamın en büyük delili olduğunu vurgulayan Koçlar, "20 Mayıs 1915'te Van tamamen işgal edilmiştir. Ermeni çeteleri tarafından Van'ın Müslüman mahalleleri tamamen yakılmıştır. Yüz binin üzerinde bir nüfusa sahip olan Van'ın nüfusu, bir anda yok edildi. Hiçbir şehrin yakın tarihi arkeolojinin konusu olmamıştır fakat Van'ın yakın tarihi arkeolojinin konusu olmuştur. Kazılarda Van'ın tarihini bulabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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