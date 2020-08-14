Tarihe tanıklık eden matbaa makinelerini müzede sergilemek istiyor

"Bu makinelerin bir kısmı bize geldiğinde insan gücüyle çalışıyordu, teknoloji ilerleyince elektrik gücüne döndürdük. Gazete bastığımız zaman 17 çalışanımız vardı. O zamanki teknolojiyle herkes ekmek yiyordu. 17 kişinin yaptığı işi şimdi 1 kişi yapıyor. Hurufat dediğimiz harfleri, tek tek dizdikten sonra baskısını yapıyorduk. Sadece 5 işçi dizgiyle uğraşıyordu. Matbaamdaki tipo gazete basma makinesi 151 yıllık, çalışır durumda ama arz talep meselesinden dolayı ona uygun bir iş yok."

- Antika araba kadar değerli

Kolalı, makinelere sahip çıkılmadığı takdirde kendisiyle birlikte yok olup gideceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu makineleri benden başkası kullanamaz ve tamir edemez. Benimle birlikte bu makineler de yok olup gider. Eğer bunları bir kurum veya kuruluş alıp müze gibi bir alanda sergilerse ileriki nesle bunu tanıtırsa daha güzel olur. Bu makineler topluma ve kültüre hizmet ettiler. Mesela eski bir araba, kişilere hizmet vermiştir. Müzelerde dünya kadar eski araba var. Bu makineler topluma, kültüre hizmet vermiş ama hiç değerlendiren yok. Bunların manevi değeri aslında çok fazla."

