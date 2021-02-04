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Tarihi Akçakoca Camii’ne portatif çadır

04.02.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Tarihi Akçakoca Camii’ne portatif çadır

İzmit’in en eski camii olan Akçakoca Camii’ne büyükşehir belediyesi tarafından yağmurlu ve güneşli havalarda kullanılmak üzere portatif çadır verildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Akçakoca Camii’ne (Dere Camii) portatif çadır desteği verdi.

İzmit’in en eski camii olan Akçakoca Camii’ne büyükşehir belediyesi tarafından yağmurlu ve güneşli havalarda kullanılmak üzere portatif çadır verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Akçakoca Camii’ne (Dere Camii) portatif çadır desteği verdi. İzmit Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin’in talebi üzerine iletilen çadırlar yağmurlu ve güneşli havalarda kullanılacak. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından teslim edilen 4 adet çadır Camii’nin tarihi dokusuna uygun olarak hazırlandı.

Tarihi Akçakoca Camii’ne portatif çadır

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