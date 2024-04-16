Tarihi Alan 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Çanakkale ruhunu teneffüs etti" dedi. Kaşdemir, 2024 yılı ziyaretçi beklenti rakamlarını da 5 milyondan, 6-7 milyona çıkarmak durumunda olduklarını da söyledi.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen, ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesi’yle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları’nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale ruhunu ve Çanakkale Destanı’nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Hamidiye Tabyalarında düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi sayılarını değerlendirdi. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon ziyaretçi ağırladığını belirterek, “Çanakkale Tarihi Alanı olarak hep hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz ve çalışmalarımızı bu yöne doğru kanalize ettiğimiz bir bayram geçirdik, bir tatil geçirdik. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca Çanakkale Tarihi Alan’da yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Bu bizim için çok mutluluk verici bir olay. Türk milletinin evlatları sel olup Çanakkale’ye koştu, Çanakkale’ye aktı ve ecdadıyla buluştu, Çanakkale ruhunu teneffüs etti. Çanakkale bu milletin ortak değeridir, ortak paydasıdır, Çanakkale bu milletin kalbidir ve her geçen gün artan bir ziyaretçi yoğunluğu ile Çanakkale Tarihi Alanı da dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olacaktır demiştik ve hayallerimizi, çalışmalarımızı bu yönde ortaya koymuştuk. Çok şükür 9 günlük bayram tatili boyunca Çanakkale Tarihi Alan’da büyük bir yoğunluk yaşadık. Çanakkale bir kez daha Türkiye’de bir buluşma noktası olduğunu ortaya koymuş oldu. Çanakkale bir cazibe merkezi, hem Türkiye’de hem de dünyada görünmek istenen, yaşanmak isteyen, havası teneffüs edilmek istenen bir yer olacaktır. Kurban Bayramı’nda da bundan daha büyük yoğunlukları yasayacağız. Hep hedeflediğimiz, arzuladığımız ve yıl boyu yoğunluk yani sadece belli günler sıkışmış kalabalıklar değil, 365 gün boyunca Çanakkale’ye gelen bir ziyaretçi yoğunluğu yasayacağız. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak buna hazırız” dedi.

2024 yılı ziyaretçi hedeflerinin artık 6-7 milyon olduğunu da ifade eden Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Buraya gelen o 9 günlük süre boyunca 2 milyon olan ziyaretçi belki daha fazla olacak. Çok yakın bir zaman içerisinde 2024 yılında Tarihi Alan’a 5 milyon ziyaretçi beklediğimizi ifade etmiştim ama bugün itibarıyla bunu revize ediyoruz, etmek durumundayız. Çünkü sadece Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon insanı ağırlamışsak, zannediyorum 2024 yılı boyunca daha bunun Kurban Bayramı var. Daha sonraki süreçlerde yine 30 Ağustos’ta başlayacak Kültür Yolu Festivalimiz var. Yeni yerler yapıyoruz, yeni müzeler açıyoruz, yeni ziyaret merkezleri yapıyoruz. O yüzden bugün itibarıyla 2024 yılı ziyaretçi beklenti rakamlarımızı 5 milyondan, belki 6-7 milyona çıkarmak durumundayız. Çanakkale’nin böyle bir potansiyeli var. Çanakkale bu milletin ortak değeridir, Çanakkale ortak paydamızdır, Çanakkale Cumhuriyet’in önsözüdür. Çanakkale Cumhuriyetimizin banisi büyük önder, Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıktığı yerdir. Çanakkale aslında bu milletin kendini bulduğu ve her zaman burada olmaktan büyük mutluluk duyduğu, Çanakkale ruhunun ortaya çıktığı topraklardır.”

BAYRAM TATİLİ BOYUNCA YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

5 Nisan’da 155 bin, 6 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında günlük ortalama 180 bin kişinin ziyaret ettiği Tarihi Alan’a, 10 Nisan’da 223 bin, 11 Nisan’da 295 bin, 12 Nisan’da ise 319 bin ziyaretçi giriş yaptı. Tarihi Alan, bayram tatili boyunca (5-14 Nisan 2024 tarihleri arasında) yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Geçen sene bayram tatilinde (20-23 Nisan 2023) tarihlerinde toplam 700 bin kişinin ziyaret ettiği Tarihi Alan böylece kendi ziyaretçi rekorunu kırmış oldu.

MÜZE ZİYARETÇİ SAYILARI ARTTI

Çanakkale Bigali Kalesi, Çanakkale Hilal’i Ahmer Canlandırma Alanı, Çanakkale Destanı Sergi Müzesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Sinevizyon, Çanakkale Hamidiye Tabyası, Çanakkale Kilitbahir Kalesi, Çanakkale Namazgah Tabyası Müzeleri ve Seddülbahir Kalesi’ni de geçen yıl 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 18 bin 660 kişi ziyaret etti. Bu yıl 9 günlük bayram tatilinde müze ziyaretlerinde de rekor kırıldı. 6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında Tarihi Alan’daki müzeler toplamda yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı.





