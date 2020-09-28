YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Tarihi Antakya yapıları ve sokakları restore ediliyor

Tarihi Antakya yapıları ve sokakları restore ediliyor

HATAY HABERLERİ  | 28.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Tarihi Antakya yapıları ve sokakları restore ediliyor

Asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'ın Antakya ilçesindeki tarihi yapılar ve sokaklarda zemin iyileştirme ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin Hatay'ın milattan önce 300 yılına dayanan tarihi kültürüne sahip çıkmak için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Ekiplerin tarihin izlerine tanıklık eden tarihi yapıları ve sokakları kente yeniden kazandırmak için 15 farklı mahalledeki 5 bin 211 metrelik yolda cephe ve zemin iyileştirme çalışması yaptığı bildirildi.

Açıklamada, zaman içinde hasar görmüş ahşap çatılar ile yapıları özgün haline uygun olarak restore eden ekiplerin çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor
Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor

Hatay Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:21
Öğle
12:31
İkindi
15:53
Akşam
18:31
Yatsı
19:44

Hatay Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Akademi Eczanesi
Antakya
Okan Eczanesi
Antakya
Senol Eczanesi
Antakya
Sevingül Gökçe Eczanesi
Antakya
Aksoy Eczanesi
Iskenderun
Aylın Eczanesi
Iskenderun
Çarem Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Arsuz’da orman yangını
Arsuz’da orman yangını
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Belde sakinlerinin genelev isyanı
Belde sakinlerinin genelev isyanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.