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Tarihi Arastadaki köfteci işyerinde yangın

16.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Menteşe İlçesi Arasta bölgesinde bulunan bir köftecide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde büyük bir gürültü ile patlama oldu.

Muğla’nın Menteşe İlçesi Arasta bölgesinde bulunan bir köftecide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde büyük bir gürültü ile patlama oldu. Patlamanın ardından tarihi Arasta içindeki köfteci dükkanından dumanlar yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında basınçla dükkanın camları patladı. Çevredeki işletme sahiplerinin müdahale etmeye çalıştığı yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman çıkan işyerine müdahale etti. Yangın köfteci dükkanında büyük hasara yol açarken, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.
Yangının çıkışı ile ilgili itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

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