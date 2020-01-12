Tarihi Arpaz Konağı restore edilecek

Aydın’ın en önemli kültürel mirasları arasında yer alan ve uzun süredir restore edilmesi beklenen Nazilli’ye bağlı Esenköy mahallesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık Arpaz Konağı için Vali Köşger’den restore müjdesi geldi.

Nazilli’ye bağlı kırsal Esenköy Mahallesinde bulunan ve bakımsızlık nedeniyle neredeyse yıkılma aşamasına gelerek tehlike arz eden Arpaz Ailesine ait yaklaşık 300 yıllık Arpaz Konağı, hukuki süreçlerin de tamamlanması ile birlikte restore çalışmasına başlanacağı öğrenildi. Bir dizi ziyaret için Nazilli’ye gelen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ilk olarak ziyaret ettiği Arpaz Konağı’nda incelemelerde bulundu. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz tarafından karşılanan Vali Yavuz Selim Köşger’e Arpaz Konağı hakkında detaylı bilgi verildi. Konağı gezen Vali Köşger, Aydın valiliği tarafından Nazilli Belediyesine konağın restorasyonu için ödenek aktarıldığını ve bazı hukuki süreçlerin de sona ermesi ile birlikte restorasyonun da kısa süre içerisinde başlayacağını belirtti.

Vali Köşger yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar bölgeyi yönetmiş önemli aileler arasında yer alan Arpaz Ailesinin yaşadığı konak ve hemen yanında yer alan kale tarzı yapının restore edilmesi için proje hazırlandı. Nazilli Belediyesine aktarmış olduğumuz ödenekle belediyemiz projeyi tamamladı. Şimdi de kamulaştırma süreci ve diğer hukuki süreçler tamamlanıyor. İnşallah burayı en kısa sürede Aydın Turizmine kazandıracağız. Buranın da bölgenin tarihi ile ilgili önemli bir merkez olacağına inanıyorum. Bütün çağlarda ekonomik anlamda da çok güçlü bir bölge. Dolayısıyla ekonomik güç beraberinde Ayan Ailelerini, çalışan aileleri ve çeşitli sosyolojik vakaları beraberinde getirmiş. Ve bu nedenle Türk sosyal tarihinde de burada yaşanan olaylar hikayelere, romanlara ve filmlere kaynaklık etmiş. Dünya bunlara çok kıymet veriyor. Biz de bunu günümüzde buraları ticarileştirerek tekrar ekonomik hayata kazandırıyoruz. Buradaki turizmin canlandırılması bölge ekonomisi için çok önemli. İnşallah bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

Vali Köşger, bölgenin gastronomi turizmiyle de turizme kazandırılacağını ifade ederek, “Aydın’da turizmin derinlik kazanması sadece sahilde değil içeriye doğru uzanması ve 365 güne yayılmasını hedefliyoruz. Kültür turizmi bu bileşenlerden birisi. Sağlık turizmi ve termal turizmin yanısıra kongre turizmi için de çalışma ürütülüyor. Gastronomi turizmiyle de alakalı olarak bahar aylarında inşallah gastronomi turizmiyle ilgili bir çalışma düşünüyoruz. Küçük dokunuşlarla bölgemiz turizmde daha iyi hale getirilecektir” dedi.



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