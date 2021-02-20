Tarihi Barbaros Bulvarı’na yeşil dokunuş

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla Türkiye’nin en önemli turistik çarşıları arasında yer alan tarihi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, yeni sezonu çok daha yeşil ve modern bir görünümle karşılayacak. Alt yapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Bulvar’a içerisinde dekoratif gölgelikler, dinlenme alanları ve 48 adet palmiye ağacını barındıran bir peyzaj projesi uygulanacak.

Daha yeşil bir kent yaratma hedefi ile çalışmalarını sürdüren ve son iki yıl içerisinde farklı noktalara 1080 ağaç diken Kuşadası Belediyesi, yerli ve yabancı konuklar tarafından en çok ziyaret edilen bölgelerin başında gelen Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği içerisinde alt yapı yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından doğal taş döşemesi yapılacak.

48 palmiye dikilecek

Taş döşemesinin ardından ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü peyzaj çalışması gerçekleştirecek. Dekoratif gölgelikler, dinlenme alanları ve süs havuzları ile estetik ve modern bir görünüme kavuşturulacak olan Bulvarı 48 adet 6-7 metre boylarında genç palmiye ağacı süsleyecek. Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, yaşama geçirilecek olan peyzaj uygulaması ile bir yandan daha yeşil bir hale gelirken bir yandan da bölünmüş yapısından kurtarılarak bütünlüklü bir görünüme kavuşturulacak.

Modern bir turizm kentine yakışacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik çarşıları daha sağlıklı bir alt ve üst yapıya kavuşturmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında yenilenen Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nın kısa süre içerisinde bambaşka bir görünüme kavuşturulacağını söyledi. Kentin ana arterlerinden olan Bulvarın eskisinden çok daha yeşil olacağını ifade eden Başkan Ömer Günel “Kentimizin en merkezi noktasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, modern bir turizm kentine yakışacak nitelikte bir yapıya sahip olacak. Alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra uygulanacak peyzaj projesi ile önemli bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

