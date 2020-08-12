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Tarihi Bedesten’de sona doğru

SAMSUN HABERLERİ  | 12.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

17.

17. yüzyıl sonlarında inşa edildiği tahmin edilen Tarihi Bedesten’de Bafra Belediyesi tarafından başlatılan çok yönlü çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzun bir süredir hizmet alamayan Tarihi Bedesten’de başlatılan çalışmaları sonuçlandırmak için gece-gündüz çalışıyor. Yetkili birimlerle görüşme ve istişareleri gerçekleştirerek alanda başlatılan doğal gaz, kanalizasyon gibi tüm alt yapı çalışmaları daha önce tamamlanan Bedesten’de zemin beton dökme işlemi de tamamlandı.
600 metrekarelik bir alanda eski eserlerin restorasyonunda tercih edilen bazalt taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Tarihi Bedesten’de gerçekleştirilen çalışmalar yine doğal dokusuna uygun ışıklandırma ile son bulacak. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın yakından takip ederek yerinde incelemelerde bulunduğu çalışmaların bir an önce bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.
Bedesten Çarşısı’nda gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Baframız için farklı değeri ve önemi olan Bedestenimizde yürüttüğümüz çalışmalar yoğun bir tempo ile devam ediyor. Bizler de her fırsatta çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz şu an tarihi eserlerin restorasyonunda birinci tercih olan bazalt taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bafra Belediyesi olarak oldukça önemsediğimiz çalışmamız alanın doğal dokusuna uygun ışıklandırma ile son bulacak. Çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren bizlere hoşgörü ve desteğini esirgemeyen bedesten esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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