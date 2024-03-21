Tarihi Beykoz Çayırı Restoranı ve Millet Kıraathanesi hizmete açıldı

Açılışta konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Süreç içerisinde burası sportif, sosyal, kültürel anlamda Beykoz’un önemli merkezlerinden birisi haline dönüşecek’’ dedi.

Beykoz Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tarihi Beykoz Çayırı Restoranı ve Millet Kıraathanesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda Beykozlu vatandaş katıldı. Açılışın ardından kütüphaneyi gezen Beykoz Belediye başkanı Murat Aydın ve vatandaşlarla sohbet etti.

"BEYKOZ’UN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİSİ HALİNE DÖNÜŞECEK’’

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ‘’Beykoz’un en güzel noktalarından biri Beykoz çayırı. Burada Beykozluların sosyalleşmesine katkıda bulunmak, Beykozlu gençlerin bilgiye ulaşmasına katkı vermek adına Çayır Kütüphanesi’ni bu akşam hizmete almış bulunuyoruz. Kütüphanemizin hemen yanında çayır restoranı var. Süreç içerisinde burası sportif, sosyal, kültürel anlamda Beykoz’un önemli merkezlerinden birisi haline dönüşecek’’ dedi.

Kütüphanenin 24 saat boyunca açık olacağını belirten Başkan Aydın, "Amacımız gençlerimizin bilgiye rahatlıkla ulaşabilmelerine, konforlu ortamda ders çalışmalarına imkan sağlamak. Sadece gençlerimiz değil kitap okumak isteyenler de buraya gelsin diye arzu ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Tarihi Millet Kıraathanesi gezen Medina Karataş isimli bir vatandaş, ‘’Beykoz kalitenin adresi oldu Murat başkan sayesinde’’ dedi. Annesi ile birlikte kütüphaneyi gezen Duru Nisa Parlak ise, "Yalı kütüphanesi ve buradan çok memnunum. Beykozlu olmaktan gurur duyuyorum’’ dedi.

