Tarihi Çakırsaz Hanı bölge turizmine kazandırıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde bulunan tarihi Çakırsaz Hanı’nda Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp incelemelerde bulundu.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’Çakırsaz köyümüzde bulunan, Selçuklu dönemi yapısı olduğu bilinen ve Germiyan Beyliği ile Osmanlı döneminde de kullanılmış olan, 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek yeniden hizmete açılan Çakırsaz Hanı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Bu tarihi Han, bölgemiz turizmi açısından oldukça önemli’’ dedi.

Çakırsaz Köyü’nde bulunan güneş panelinden elektrik enerjisi üretme çalışmalarını da yerinde inceleyen İrdelp, köyde yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler ile ilgili İlçe Özel idare Müdürü ve Köy muhtarından bilgiler aldı.

