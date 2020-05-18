Tarihi camide mukabele geleneği canlı yayınla sürdürülüyor

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da tarihi Ulu Cami'de yaşatılan asırlık mukabele geleneği, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "online" sürdürülüyor.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, ramazan ayında her gün bir saat sosyal medyadan canlı yayınla Kur'an okuyor. Yine aynı gün içerisinde Dulkadiroğulları döneminde yapılan Ulu Cami'de imam İsmail Erdoğan ile müezzin Mustafa Yılmaz da online olarak mukabele geleneğini devam ettiriyor.

Asırlardır devam eden bu gelenek sosyal medyada sürdürülerek cemaatin mutluluğu sağlanırken bir yandan da caminin manevi havası evlere taşınmış oluyor.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın manevi atmosferini bu süreçte de devam ettirmek istediklerini söyledi.

Ramazan denildiği zaman 7'den 70'e bütün Müslümanların aklına Kur'an geldiğini dile getiren Taşcı, şöyle konuştu:

"Çünkü Allah, 14 asır önce yine böyle bir ramazanda Kur'an-ı Kerim'i insanlığa indirdi. Ramazan ayı içerisinde yapılabilecek en hayırlı ibadetlerin başında Kur'an ile buluşmak ve okumak geliyor. Bugün bizim 14 asırdır devam ettiğimiz ve inşallah da kıyamete kadar devam ettireceğimiz mukabele geleneği Hazreti Cebrail ile Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in karşılıklı okumalarından bize kalmıştır. Onlardan bizlere bir hediyedir."