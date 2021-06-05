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Tarihi "Çarşıbaşı Hamamı" turizme kazandırılacak

05.06.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birevim Genel Müdürü Mahir Orak: - "Tarihi geçmişi 4 bin yıla dayanan Palu'da bulunan hamamın restorasyonun tamamlanması çalışmalarını yürütüyoruz. Tarihe sahip çıkmak önemli"

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesindeki Çarşıbaşı Hamamı turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Tarihi Palu ilçesi Çarşıbaşı Mahallesindeki Çarşıbaşı Hamamı'nın "Fırat'ın saklı kenti Palu" projesi kapsamında restorasyonunun yapılarak, sergi alanına dönüştürülmesi için Palu Kaymakamlığı, Birevim ve Birtep arasında protokol imzalandı.

İmza törenine, Vali Erkaya Yırık, Palu Kaymakamı Tayfun Deli, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş Birevim Genel Müdürü Mahir Orak,​​​​​​ Bir Gelecek Genel Koordinatörü ve Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay ve Birtep Genel Müdürü Kürşat Köz katıldı.

Toplam 1 milyon 200 bin lira maliyetli projenin, 1 milyon lirasını Fırat Kalkınma Ajansı karşılayacak.

Vali Yırık, Elazığ'da bulunan tarihi yerlere gerekli önemi verdiklerini, bu kapsamda Palu ilçesinde Çarşıbaşı Hamamının da turizme kazandırılacağını belirtti.

Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübünün isim sponsoru Birevim'in, hamamın restorasyonun tamamlanması için 200 bin lira katkı sağladığını bildiren Yırık, iş birliği protokolü imzaladıklarını, bunun il ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Orak da tarihi geçmişi 4 bin yıla dayanan Palu'da bulunan hamamın restorasyonun tamamlanması çalışmalarını yürüttüklerini anlatarak, tarihie sahip çıkmaları gerektiğini bildirdi.

Alpay ise protokol ile tarihe meydan okuyarak günümüze kadar gelmiş eserlerden birinin restore işlemlerinin biteceğini kaydetti.

Elazığ'ı çok sevdiklerini dile getiren Alpay, "Şehrimize hizmet etmek bizler için onurdur. Kadim şehrimiz Palu'nun yeniden ayağa kalkması ve turizme kazandırılması bizleri çok mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

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