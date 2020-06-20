YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Tarihi çarşıya Osmangazi eli

Tarihi çarşıya Osmangazi eli

BURSA HABERLERİ  | 20.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin en hareketli güzergahı olan Ulucami Caddesi üzerindeki restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.Bursa’da 7 asırlık geçmişi bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osmangazi Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla ihya oluyor.

Osmangazi Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin en hareketli güzergahı olan Ulucami Caddesi üzerindeki restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa’da 7 asırlık geçmişi bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osmangazi Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla ihya oluyor. Tarihi çarşının birçok bölgesini etap etap zemin kaplama, üst örtü ve cephe yenileme çalışmalarıyla eski ihtişamlı günlerine döndüren Osmangazi Belediyesi, son olarak Ulucami Caddesi üzerinde restorasyon ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Hanlar bölgesi ve tarihi çarşının en önemli geçiş güzergahlarından olan Ulucami Caddesi’ndeki bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çarşının çatı kaplamaları ve cephe giydirmelerini elden geçirdiklerini belirtti.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Dündar, aynı zamanda sağanak yağıştan zarar gören işyerlerinde de incelemelerde bulundu. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların ihtiyaca göre devam ettiğini kaydeden Dündar, “Tarihi çarşıdaki çalışmalarımızı, bölgenin en hareketli yerlerinden olan Ulucami Caddesi üzerinde sürdürüyoruz. Bu bölgedeki cephe giydirmeleri ve çatı kaplamalarını bakıma aldık. Geçtiğimiz birkaç gün içinde yoğun bir yağış oldu. Bursa’mızda hiç olmadığı şekliyle bir yağış gördük. Çatılardaki yağmur suyu giderlerindeki sıkıntılardan dolayı bazı esnafımız zarar gördü. Zarar gören esnaflarımıza geçmiş olsun diliyorum. İnşallah, yapacağımız düzenlemelerle birlikte esnafımız yağmurdan etkilenmeyecek” dedi.
Çarşıdaki yenileme çalışmalarının ihtiyaç ve taleplere göre devam edeceğini belirten Başkan Dündar, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çatı giderlerinin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğine de dikkat çekti. Dündar, “Bu yağışlarda esnafımızın da belirli dönemlerde çatı ve gider bakımlarını yapmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yaptığımız incelemede su taşkınlarının çatılardaki giderlerin tıkanmasından dolayı olduğunu gördük. Ulucami Caddesi’nde başlatmış olduğumuz çalışma, Tarihi Hanlar Bölgesi ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Ulucami Caddesi, Bedesten ve Kapalı Alt Çarşı’yı ziyaret eden Başkan Dündar’a yaptığı hizmetlerden dolayı çarşı esnafı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Bursa Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:43
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

65 yaşındaki Kovid-19 hastası, yoğun bakım ünitesinden alkışlarla çıkarıldı

65 yaşındaki Kovid-19 hastası, yoğun bakım ünitesinden alkışlarla çıkarıldı

20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.