YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Tarihi Çınaraltı Meydanı projesini anketle vatandaş belirleyecek

Tarihi Çınaraltı Meydanı projesini anketle vatandaş belirleyecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.12.2020 16:02 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, vatandaşlar tarafından en fazla oyun verilerek belirleneceği proje ile Tarihi Çınaraltı Meydanını yenileyecek.Darıca Belediyesi, ilçenin simgesi olan Tarihi Çınaraltı Meydanı’nda yenileme çalışması başlatıyor.

Tarihi Çınaraltı Meydanı projesini anketle vatandaş belirleyecek

Darıca Belediyesi, vatandaşlar tarafından en fazla oyun verilerek belirleneceği proje ile Tarihi Çınaraltı Meydanını yenileyecek.
Darıca Belediyesi, ilçenin simgesi olan Tarihi Çınaraltı Meydanı’nda yenileme çalışması başlatıyor. Çınaraltı Meydanı’nda çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mimari yapısıyla Darıca’ya yakışan modern bir meydan inşa edilecek. Estetik görünümü, kent mobilyaları ve bitki çeşitleriyle renklendirilecek ve kentle bütünleşecek olan Çınaraltı Meydanı, Darıcalıların huzur bulacağı bir mekan haline gelecek.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla proje için anket yapılıyor. Meydan düzenlemesi için 4 ayrı proje hazırlanırken hazırlanan projeler vatandaşın beğenisine sunuldu. Vatandaşlar, Darıca Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden düzenlenen ankete beğendikleri projelere oy verebilecek. Ankette en çok oy alan proje hayata geçirilerek yeni yılda Çınaraltı Meydan düzenlemesi yapılacak.
Çalışma hakkında bilgiler vererek ilçeye yakışan modern bir meydan düzenlemesi yapmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Tarihi Çınaraltı Meydanı ilçemizin sembol yerlerinden biri. Darıcamıza yakışan modern bir meydan inşa edeceğiz. Tarihi Çınaraltı Meydanı yenileme projesi kapsamında katılımcı belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza yönelik bir anket başlattık. Vatandaşlarımız en çok hangi projeyi isterse o proje hayat bulacak. Yeni proje ile Çınaraltı’nın tarihi ve doğal dokusunu koruyarak günümüze uyarlayacağız ve kentle bütünleşen vatandaşlarımızın huzur bulacağı bir meydan inşa edeceğiz” dedi.

Tarihi Çınaraltı Meydanı projesini anketle vatandaş belirleyecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:17
Öğle
13:07
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:14

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Marmara Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Lotus Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Izmit
Hayat Eczanesi
Korfez
Karşıyaka Eczanesi
Basiskele
Zeydan Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.