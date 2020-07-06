Tarihi Çorum kalesi turizme kazandırılıyor

Tarihi Çorum Kalesi’nin turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Çorum Kalesi’nin restorasyon projesi kapsamında kale içerisinde bulunan metruk binaların yıkımına başlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum kalesinin sıradan bir kale olmadığını belirterek, kalenin bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde kaleden Büyük Selçuklu Devleti’nin eseri olarak bahsedildiğini anlatan Başkan Aşgın, “Daha sonda 1500’lü yıllardaki bir eserde Kanuni Sultan Süleyman’dan bir eser deniyor. Kale 80 metreye 80 metre ebatında, duvarları 2.40 metre kalınlığında 7.35 metre yüksekliğinde. Kalemizin restorasyonu için 2010 yılında hayaller kurulmaya başlanmış. Bir takım çalışmalar yapılmış. 2015 yılında proje verilmiş ancak kabul edilmemiş. Bu şehir sadece maddeden değil, manadan da oluşan bir şehir. Bu şehrin manasına da hizmetkar olacağız. Tarihine de kültürüne de hizmetkar olacağız demiştik” dedi.

Kale içerisindeki 3 tescilli bina ve mescid olmak üzere diğer binaların tamamının yıkılacağını açıklayan Aşgın, “16 Temmuz da surların proje ihalesine çıkıyoruz. İçinin değerlendirilmesi de önemli. Kalemizin içerisinde sanat galerisi olacak, konservatuar olacak. Tescilli varlıklardan birisi Çorum evi olacak. Bir diğeri yöresel yemeklerin ikram edildiği bir restoran olacak. İçerisinde bir bebek kütüphanesi olsun ve daha başka sosyal donatıları olsun istiyoruz. Bu günler uzak değil, bugünlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Şehrimize, kültürümüze kültür mirasımıza hayırlı olsun” dedi.