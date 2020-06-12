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Tarihi Dulkadiroğluları konakları anı evi olarak düzenleniyor

ÇORUM HABERLERİ  | 12.06.2020 17:32 | Son Güncelleme

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından ilçenin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Dulkadiroğluları Konaklarının içinde bulunduğu alan ile ilgili peyzaj projesi hazırlandı.Proje kapsamında süs bitkilerinin dikilmesi, ağaçlandırma faaliyetleri ve yol çalışmaları yapılarak Boğazkale Kaymakamlığınca konaklarda hayata geçirilen yeni projeler kapsamında bu tarihi alanın önemli bir turizm noktası olması sağlanacak.Konu ile ilgili açıklama yapan Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman; “İlçemiz Anadolu’nun ilk başkenti Hattuşa ve tarihi ören yerlerine ev sahipliği yapması nedeniyle ülkemizin en önemli kentlerinden biri.

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından ilçenin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Dulkadiroğluları Konaklarının içinde bulunduğu alan ile ilgili peyzaj projesi hazırlandı.
Proje kapsamında süs bitkilerinin dikilmesi, ağaçlandırma faaliyetleri ve yol çalışmaları yapılarak Boğazkale Kaymakamlığınca konaklarda hayata geçirilen yeni projeler kapsamında bu tarihi alanın önemli bir turizm noktası olması sağlanacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman; “İlçemiz Anadolu’nun ilk başkenti Hattuşa ve tarihi ören yerlerine ev sahipliği yapması nedeniyle ülkemizin en önemli kentlerinden biri. İlçemizde aynı zamanda yaklaşık 360 yıl önce inşa edilen Dulkadiroğulları Konakları da burada sahip olduğumuz kültürel zenginliğin bir başka ayağını oluşturuyor. 2011 yılında Boğazkale Kaymakamlığınca restorasyonu yapılan konaklarımız bir müddet Hitit Üniversitesi tarafından kullanılmış ve akabinde atıl haldekalmıştır. Hattuşa kadınlarının turizmden gelir sağlamaları amacıyla hazırladığımız “Hattuşa’nın Üreten Kadınlarını Destekleme Projesi” kapsamında “Haremlik” olarak kullanılan konağımızı kadınlara tahsis ederek yöresel kahvaltılar ile yemeklerin sunulduğu ve yine Kaymakamlığımızca hazırlanan proje çerçevesinde kadınların Halk Eğitim Müdürlüğümüzce verilen eğitimler neticesinde yapmaya başladıkları Hitit tarihine yönelik hediyelik eşyaların sergilendiği bir mekan haline getirdik.
“Selamlık” olarak kullanılan ikinci konağımızın 1930’lu yıllarda “Hattuşa Kazı Evi” olarak kullanıldığını öğrenince Kazı Başkanlığımızla irtibata geçerek 114 yıllık Hattuşa kazısının tarihini sergileyebileceğimiz bir “anı evi” olarak bu konağımızla ilgili “Dulkadiroğulları Asırlık Hattuşa Kazısı Anı Evi” projesini hazırladık. Hattuşa Kazı Başkanı Andreas Schachner’in de yardımlarıyla 114 yıllık kazıyı gösteren fotoğrafları toparlayarak yöremizin yaşayışının da gösterilmeye çalışıldığı bir düzenlemeyle yeni bir turizm durağı oluşturduk. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında atıl olduğunu gördüğümüz ve yıllarca kazıda çalıştırıldığını öğrendiğimiz 1960 model arazi aracını Kazı Başkanlığından devralarak restore ettik ve anı evi’nin önünde sergilemeye başladık.
İki konağımızdaki projeler devam ederken yaklaşık 7 dönümlük bahçenin de düzenlenmesi ve ilçemize gelen tüm ziyaretçilerimizin kullanabileceği, tarihi başkente yakışır bir düzenleme yapmak üzere peyzaj projemizi hazırlayarak bu kapsamdaki çalışmalarımızı başlattık. Orman İşletme İl Müdürlüğümüzden tedarik edilen ağaçlar ve süs bitkileri projeye uygun olarak ekiliyor ve diğer alanlarda da gerekli çalışmalar yürütülüyor. Konaklarımızın içlerindeki faaliyetlerle beraber ilçemizin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olması temennisiyle projeyi başından beri destekleyen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye şükranlarımı sunuyor, Projenin hayata geçirilmesi için her zaman yanımızda bulunan ve destekleyen Hattuşa Kazı Başkanlığı, İl Kültür Müdürlüğü ve Orman İşletme İl Müdürlüğüne ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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