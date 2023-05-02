YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tarihi Emet Han’ında restorasyon çalışmaları başlıyor

Tarihi Emet Han’ında restorasyon çalışmaları başlıyor

02.05.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Röleve, Restitüsyon, Restorasyon (3R) ihalesi yapılan Emet Hanı için hazırlanan Röleve Projesinin Koruma Kurulu üyeleri tarafından yerinde inceleme yapılarak onaylandığı bildirildi.

Tarihi Emet Han’ında restorasyon çalışmaları başlıyor

Emet İlçesinde Babuk Bey Camii ile birlikte Osmanlı Mimarisinin iki eserinden birisi olan, Milli Mücadele yıllarında Emet Milli müfreze karargahı olarak hizmet veren, tarihi Emet Hanı,(Zeytinoğlu Hanı) Emet Belediyesince kamulaştırılarak, ilçe kültür mirasına kazandırılmıştı. Kamulaştırmanın ardından Emet Belediyesinin Kütahya İl Özel İdaresi ile yaptığı protokolle eski Cevizdere Şehitleri İlkokulunun bulunduğu arsa ile takas metoduyla restoresi için devri gerçekleştirilmişti.

Daha önce yapılan proje çizim ihalesinin yüklenici firma tarafından süresinde teslim edememesi üzerine iptal edilmesinin ardından Emet İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı müdürlük nezdinde yapılan çalışmalar sonrası 3R ihalesinin yeniden yapılması çalışmalarını hızlandırmışlardı.

“PROJENİN 3R ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI”

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeleri Mustafa Kutyar Özer, Alper Gürer, Eyüp Cendel Ersoy, Hale Zehra Sekmen ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Ali Karakaya, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı ile birlikte Emet Han’ında röleve proje koruma ekibince incelemeler tamamlanarak proje onaylandı.
Emet Han’ını ilçe kültür mirasına kazandırma adına yapılan çalışma ve kamulaştırmaların ardından İl Özel İdaresine takas yollu devrinin yapıldığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, gelinen süreçte, 3R projesi onaylanan Han’ın aslına uygun restorasyonunun en kısa sürede başlanmasının beklendiğini ifade etti.

Daha önce ihaleyi alan firmanın gerekli zaman içerisinde projeyi gerçekleştirememesi adına yeniden bir ihale sürecine girildiğini ve yakın takiple 3R ihalesi ile hazırlanan projenin kurulca kontrolle onaylandığını belirten Emet İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı ise, Yerinde yapılan incelemede Restitüsyona esas sıva raspası yapılmasına ve sonradan yapıldığı belirlenen muhdes yapıların kaldırılması kararlaştırıldığını belirterek, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandıKütahya'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Yeni Malatyaspor kötü günleri geride bırakıp yeniden lige dönmek istiyorYeni Malatyaspor kötü günleri geride bırakıp yeniden lige dönmek istiyor
Çanakkale tünelinde acı kaza...1 kişi hayatını kaybettiÇanakkale tünelinde acı kaza...1 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 2 Mayıs Salı

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:01
Yatsı
21:29

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Salı

Tanrikulu eczanesi
Cavdarhisar
Sayar eczanesi
Simav
Şahin eczanesi
Hisarcik
Türker eczanesi
Saphane
Başol eczanesi
Gediz
Hisar eczanesi
Domanic
Onur eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Met Gala'da cesur seçimler!

Met Gala'da cesur seçimler!

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.