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Tarihi Erzincan Lisesi’nde bulunan müze tarihe ışık tutuyor

18.09.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Erzincan Lisesi’nde 1963 mezunlarının açtığı müzede adeta tarih kokuyor.

Tarihi Erzincan Lisesi’nde bulunan müze tarihe ışık tutuyor

Erzincan Lisesinde 1963 mezunları, okulda bulunan bir sınıfı müzeye dönüştürmüştü. Erzincan Lisesi ana bina içerisinde yer alan müzede hem okulun tarihi geçmişini, hem de geçmiş yıllardaki eğitim ve öğretimin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler veriliyor. Oluşturulan müze, okulun tarihine de ışık tutuyor. Müze içerisinde eski yıllarda kullanılan ders araç gereçleri, öğrenci kayıt defterleri, Atatürk’ün piyanosu, Atatürk’ün vefat ettiği yılda yayınlanan gazetelerin orijinalleri, okulun geçmiş yıllarda kazandığı kupalar ve eskiye dayalı birçok eğitim materyalleri yer alıyor.

Atatürk albümü, 1950 yılından kalan bir piyano ve sayısı yaklaşık 500’ü bulan kitap, kupa, radyo yayın cihazı vb. gibi birçok eserin sergilendiği müze diğer okul öğretmenlerinin ve öğrencilerinin de ilgisini çekiyor.

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