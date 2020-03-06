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Tarihî eser kaçakçılığına karşı savaş açıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Nezahat Ceylan başkanlığında bulunan ekip tarafından, "Tarihî Eser Kaçakçılığına Karşı Toplumu Bilinçlendirme" projesi ATAUNI BAP bünyesinde desteklenerek okullarda uygulamaya konuldu.
Nezahat Ceylan başkanlığında bulunan ekip proje kapsamında, toplumu bilinçlendirmek amacıyla Erzurum Sabancı Ortaokulu’nda bir konferans düzenledi.
Konferansta ekip üyelerinden Fırat Koçan, öğretmenlere ve öğrencilere tarihi eser nedir.? Tarihi eserlerimizi ve kültürel miraslarımızı niçin korumamız gerekiyor.? Tarihi eserleri korumak için neler yapmalıyız? gibi soruların yanıtlarını anlattı. Bu konularla ilgili, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Anabilim Dalı ekibinin çalışmalarından bahseden Koçan, son olarak öğrencilerden kendi ailelerini de bu konularda bilinçlendirmelerini istedi.
Konferansın ardından ekip başkanı Doç. Dr. Nezahat Ceylan, "Bir milletin varlığının en büyük delillerinden birisi şüphesiz ki kültürel miraslarıdır. Hangi millet olursa olsun kültürel miraslarına sahip çıkmaz ise yok olmaya mecburdur. Bizlerde bu bilinçle bir proje gerçekleştirdik. Projemize de ilk olarak okullardan başladık. Çünkü geleceğimizin teminatı olan gençlik bu sıralardan yetişiyor. Sizler bilinçlenirseniz geleceğimiz bilinçlenmiş olacaktır." açıklamasını yaptı.

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