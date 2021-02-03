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Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

03.02.2021 21:07 | Son Güncelleme:
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Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tarihi eser kaçakçıları yapan bir kişi suçüstü yakalandı.Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeniköy köyü mevkiinde uygulama yaptığı sırada bir otobüsü durdurdu.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tarihi eser kaçakçıları yapan bir kişi suçüstü yakalandı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeniköy köyü mevkiinde uygulama yaptığı sırada bir otobüsü durdurdu. Otobüs içinde yolcu olarak bulunan M.I.B. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler yolcunun eşyalarında arama yaptı. Arama sırasında eşyalar içinden tarihi eser olarak 2 adet haç,1 adet pirinç bardak ve 1 adet kilden yapılma obje bulundu.
Elde edilen tarihi eser eşyalar Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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