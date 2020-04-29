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Tarihi eser mozaiği 100 milyon liraya satmaya çalışırken yakalandılar

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

Tarihi eser mozaiği 100 milyon liraya satmaya çalışırken yakalandılar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini 100 milyon liraya satma hazırlığındaki 5 kişi yakalandı.

Bir istihbarat çalışmasını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Biga'nın Ayıtdere mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda, tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini bulunduğu yerden çıkaran ve 100 milyon liraya satma hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.S, A.A, A.C, M.D. ve İ.G. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. İfadeleri alınan 5 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Roma dönemine ait olduğu belirlenen eser ise Çanakkale Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale Jandarma Operasyon Tarihi Eser

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