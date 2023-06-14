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Tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler polisi bile şaşırttı

14.06.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda ele geçirilen malzemeler polisi bile şaşırttı.

Tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler polisi bile şaşırttı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat bilgileri çerçevesinde bir kişinin ikamet ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen; 103 adet tüfek, 13 adet tabanca, 10 adet mavzer tabir edilen yarı otomatik tüfek, 1 adet yivli tüfek, 60 adet kılıç, kama ve süngü 67 adet obje, 2 adet dürbün, 21 adet kitap, 89 adet para veya değerli kağıt, 1 adet pusula, bin 402 adet sikke 1 çift geyik boynuzu, 1 adet berat ya da ferman 38 adet 6.5x54 ibareli mavzer mermisi, 19 adet mavzer mermisi, 1 adet ibaresiz mermi 12 adet ibaresiz çekirdek, 22 adet 22 kalibre mermi, 24 adet köstekli tabir edilen saat, 2 adet metal kemer ve bunlara ait 4 adet parça, 5 adet üzerinde farklı adetlerde ve ebatlarda sikkeler ve mühür takılı ip ve zincir kolye, 48 adet farklı boyutlarda Arapça ve Osmanlıca yazılı mühür, 10 adet kolye, kemer, bileklik, tabak, maşa olan objeler, 1 kutu içerisinde Arapça ve Osmanlıca yazılı mühür ve broş, 1 adet TC Ankara Ulus İlkokulu Müdürlüğü ibareli mühür, 4 adet kovan, 1 tele takılı 5 adet sikke, 4 adet figür ve 1 adet renkli boncuk, 2 adet tepsi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli kişinin işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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