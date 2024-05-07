Tarihi eserlerden 300 binlik kazanç hayalini jandarma sonlandırdı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik faaliyetler devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Denizli ilinden Aydın iline gelerek elinde bulunan tarihi eserleri 300 bin TL’ye satmak isteyen M.C. ve K.Ö. isimli şüpheli şahıslar Nazilli İsabeyli Mahallesi’nde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 19 adet Bronz Sikke, 6 adet Gümüş Sikke, 3 adet Gümüş Yüzük, 1 adet Gümüş Küpe, 1 adet Bronz Obje olmak üzere Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen toplam 30 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.





