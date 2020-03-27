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Tarihi Eyüpsultan Camii’nden dua sesleri yükseldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 13:38 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarına ara verilmesinin ardından tarihi Eyüpsultan Camii hoparlörlerinden dua sesleri yükseldi.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarına ara verilmesinin ardından tarihi Eyüpsultan Camii hoparlörlerinden dua sesleri yükseldi. Cami imamı tarafından yapılan duaya çevrede bulunan vatandaşlar da ‘Amin’ diyerek yapılan iştirak ettiler.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Tarihi Eyüpsultan Camii’nin hoparlörlerinden ise dua sesleri yükseldi. Cami imamı tarafından okunan duaya çevrede bulunan vatandaşlar da ‘amin’ dedi. Öte yandan caminin önünde bulunan ve her hafta yüzlerce kişinin namaz kıldığı Eyüpsultan Meydanı’nın ise boş olduğu görüldü.

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