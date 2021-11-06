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Tarihi filmlerin senaryoları için tarih kurumundan destek alınması çağrısı

06.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin: - "Senaryolar hazırlanırken bizim bilim kurulu üyelerimiz var, senaryoda hangi dönem çalışılıyorsa o dönemle ilgili çalışmış bilim kurulu üyelerimiz var. Üniversitede hocalarımız var. Sadece onlara gösterecekler, bazı yerleri kontrol ettirecekler, onlardan danışmanlık alacaklar. Bazı gösterimler eksik olursa oradaki o bilginin yorumlanması çok farklı yerlere gidebiliyor" - "Bizler ücret talep etmiyoruz yani bizden yardım alabilirler. En azında tarihsel olaylar doğru aktarılmalı şeklinde uyarılarımız var. Bu konuda bizden hiçbir talepte bulunulmadı"

Tarihi filmlerin senaryoları için tarih kurumundan destek alınması çağrısı

YASİN DİKME - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, son yıllarda yayınlanan dizi ve film senaryolarında, tarihsel olayların doğru aktarılmadığını savunarak, senaryolar hazırlanırken Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu'ndan yardım talep edilmesini istedi.

"Kıbrıs'ta Tarih Eğitimi Çalıştayı"na katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Prof. Dr. Çetin, AA muhabirine, dijital ortamlar ve oyunlar sayesinde genç kuşakların tarihe ilgili duymaya başladığını söyledi.

Akademisyenler olarak öğretme yöntemlerini döneme uyarlamak zorunda olduklarını belirten Prof. Dr. Çetin, bu konuda ortamın boş bırakılması halinde boşluğu başkalarının dolduracağını ifade etti.

Maddi medeniyetin, insanları tüketici olmaya yönlendirdiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

" Milli kimlikler aşındırılıyor. Yeni nesle milli bilinç, milli şuur, vatan, millet sevgisi ve adalet duygusunun, dünya ile ilgili bu çarpıklıkların düzeltilmesine ilişkin bu paylaşım kültürünün doğru aktarılması gerekiyor. Kitap okuma alışkanlıkları değişti. Tarihsel olaylar bazı sosyal medya platformlarında takip ediliyor. Bunun yanında diziler var. Tabii buradaki tarih aktarımları doğru değil aslında. Türk Tarih Kurumu olarak herhangi bir ücret istemiyoruz. Hatta birkaç senaryo yazan arkadaşlarla bazı ortamlarda görüştük. Bizler ücret talep etmiyoruz yani bizden yardım alabilirler. En azında tarihsel olaylar doğru aktarılmalı şeklinde uyarılarımız var. Bu konuda bizden hiçbir talepte bulunulmadı. Tabi ki tarihi gerçeklerin doğru aktarılması lazım. Zaten Atatürk, Türk Tarih Kurumunu bunun için kurdu. Bilimsel yöntemlere göre araştırılması ve gerçeği ortaya çıkaralım diye, bunun için çalışmalar yapıyoruz. Kitaplara, makalelere, bilimsel etkinliklere desteklerimiz devam ediyor, daha iyi bir tarih nasıl yazılabilir diye."

Tarihin çok meşakkatli bir iş olduğunu, bir paragraf yazılabilmesi için ciltler dolusu kitap okunması, evrak bakılması gerektiğini dile getiren Çetin, gerçek tarihin aktarılması konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini, Türkiye'de olmayan kaynakları yurt dışından getirip araştırmacıların kullanımına açtıklarını söyledi.

Sinema ya da dizi filmlerinin senaryolarında, bilim kurulu üyelerinden destek alınması çağrısında bulunan Çetin, şöyle devam etti:

"Senaryolar hazırlanırken bizim bilim kurulu üyelerimiz var, senaryoda hangi dönem çalışılıyorsa o dönemle ilgili çalışmış bilim kurulu üyelerimiz var. Üniversitede hocalarımız var. Sadece onlara gösterecekler, bazı yerleri kontrol ettirecekler, onlardan danışmanlık alacaklar. Bazı gösterimler eksik olursa oradaki o bilginin yorumlanması çok farklı yerlere gidebiliyor. Sizler bunu başta göremiyorsunuz. Tarih çarpıtılıyor. Tarihte amaç nedir? Geçmişten buraya bir şeyler çıkartabilmek, geleceği planlayabilmek için lazım. Yani sen geçmişte örneği yanlış alırsan gelecekle ilgili beklediğin faydayı elde edemezsin. Tarih çok ciddi bir alandır. Şunu tavsiye ediyorum. Hakikaten akademik kaynaklardan bakılmalıdır. En önemlisi, bir tane de tarih yoktur. Osmanlı kroniklerine baktığımızda Tevarih diye geçer. Çünkü herkesin tarihi farklıdır. Herkesin gördüğü farklıdır. Dolayısıyla burada konusuna göre odaklandığınız, hangi konuyu merak ediyorsanız o açıdan farklı farklı kaynakları okumak lazım."

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