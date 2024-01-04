YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Tarihi fırında 9 yılda 133 bin askıda ekmek dağıtıldı

Tarihi fırında 9 yılda 133 bin askıda ekmek dağıtıldı

04.01.2024 12:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde 1962 yılında kurulan tarihi Kabaçam Fırını, askıda ekmek projesi çerçevesinde 9 yılda toplam 133 bin ekmek dağıttı.

Tarihi fırında 9 yılda 133 bin askıda ekmek dağıtıldı

Milas ilçesinde 62 yıldır hizmet veren tarihi Kabaçam Fırını, 1 Aralık 2015 tarihinde başlattığı askıda ekmek kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hayata geçirilen kampanya, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olurken, tarihi fırın 9 yıldır dağıttığı askıda ekmekler ile örnek davranış sergiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak hedefiyle hayata geçirilen kampanya ile ilgili bilgi veren fırının sahibi Ali Daşcı, kampanya başladığından bu yana 9 yıllık süreçte toplamda 133 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Kabaçam Fırını’nın sahibi Daşcı, kampanyanın başlangıcından itibaren yerel halkın ve hayırseverlerin gösterdiği ilgi ve katkıya dikkat çekerek, bu süreçte askıda ekmek bittiği zamanlarda bile hiç kimseyi geri çevirmediklerini ve kampanyanın sürekliliğini her daim sağladıklarını ifade ederek "Askıda ekmek kampanyası, müşterilerin ekstra ekmek alıp bunları ihtiyaç sahibi kişiler için ’askıya’ bırakması esasına dayanıyor. Bu ekmeğe ihtiyacı olan kişiler, fırından bedelsiz olarak bu ekmekleri alabiliyor. Kampanya, Milas’ta bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sunuyor. Bu sorumluluğu ilçemiz adına biz tarihi Kabaçam Fırını olarak üstlendik” dedi. Tüm halkı kampanyaya destek olmaya davet eden Daşcı, ellerinden geldiğince bu kampanyayı sürdüreceklerini ve böylece toplumsal dayanışmanın bir parçası olmaya devam edeceklerini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandıHırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı
Van Büyükşehir Belediyesi kadınlar için okuma yazma kursu açtıVan Büyükşehir Belediyesi kadınlar için okuma yazma kursu açtı
Jandarma 579 kilogram dinamit ele geçirdiJandarma 579 kilogram dinamit ele geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 5 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:17
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Cuma

Ören yali eczanesi
Milas
Pay eczanesi
Bodrum
Günlükbasi eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Cem eczanesi
Koycegiz
Turunç eczanesi
Marmaris
İskele plus eczanesi
Datca
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.